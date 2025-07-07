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На американский штат Техас обрушилось смертельное наводнение

В американском штате Техас продолжается обновляться смертельная статистика жертв от разрушительного наводнения.

В американском штате Техас продолжается обновляться смертельная статистика жертв от разрушительного наводнения. На данный момент число погибших увеличилось до 80 человек, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ информировали, что число жертв достигло 59. Президент США Дональд Трамп ввел в штате режим бедствия.

Больше всего разрушений и погибших зафиксировано в округе Керр. Под угрозой наступления воды оказались порядка 500 тысяч жителей. Глава Техаса Грег Эббот заявлял, что на борьбу со стихией брошены все силы, в том числе, и нацгвардия.

«МК» писал, что время поисков 27 детей, которые все еще числятся пропавшими без вести в результате наводнения в Техасе, истекает. Число погибших в результате природного катаклизма в Штате одинокой звезды возросло до 50 человек.

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