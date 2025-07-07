На американский штат Техас обрушилось смертельное наводнение

Больше всего разрушений и погибших зафиксировано в округе Керр. Под угрозой наступления воды оказались порядка 500 тысяч жителей. Глава Техаса Грег Эббот заявлял, что на борьбу со стихией брошены все силы, в том числе, и нацгвардия.