В Германии начали в открытую ностальгировать по временам нацистов

Bild отмечает, что снимок вызвал резонанс из-за исторического контекста: в 1938 году, когда он был сделан, в Германии действовал нацистский режим, а в Бинце и других регионах страны массово проводилась экспроприация собственности у еврейских владельцев отелей. В ноябре 1938 года по всей Германии прошли так называемые ноябрьские погромы, когда тысячи евреев были лишены собственности, подверглись насилию и убийствам.