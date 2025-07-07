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В Германии начали в открытую ностальгировать по временам нацистов

Власти немецкого курорта Бинц на острове Рюген в Балтийском море выложили в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) винтажную фотографию пляжа, сделанную в 1938 году. К публикации следовала подпись, призывавшая разделить положительные эмоции, связанные с временами нацистского режима. Позднее власти курорта удалили пост после шквала критики в своей адрес, сообщает газета Bild.

Власти курорта Бинц после скандала удалили пост о временах нацизма и извинились.

Власти немецкого курорта Бинц на острове Рюген в Балтийском море выложили в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) винтажную фотографию пляжа, сделанную в 1938 году. К публикации следовала подпись, призывавшая разделить положительные эмоции, связанные с временами нацистского режима. Позднее власти курорта удалили пост после шквала критики в своей адрес, сообщает газета Bild.

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«Подпись властей Бинца “Летние вайбы до Instagram и дронов” оказалась ошибкой», — заявила газета-таблоид. Чиновники добавили, что публикация была удалена сразу после того, как поступили замечания и извинились.

Bild отмечает, что снимок вызвал резонанс из-за исторического контекста: в 1938 году, когда он был сделан, в Германии действовал нацистский режим, а в Бинце и других регионах страны массово проводилась экспроприация собственности у еврейских владельцев отелей. В ноябре 1938 года по всей Германии прошли так называемые ноябрьские погромы, когда тысячи евреев были лишены собственности, подверглись насилию и убийствам.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц шокировал немецкий народ заявлением о «выполнении Израилем грязной работы». Представители общественности обратились в прокуратуру, потребовав призвать политика к ответу за бесчеловечное заявление. Дело в том, что эта фраза была ранее озвучена нацистами, ответственными за геноцид в Бабьем Яру. Подробнее о скандале — в материале URA.RU.

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