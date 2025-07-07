На реке Енисей нашли тело экс-директора красноярского зоопарка

Тело бывшего директора красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня было найдено в воде рядом с частным причалом в Дивногорске Красноярского края. По предварительной информации, он катался на катере по Енисею, сообщили ТАСС в экстренных службах.