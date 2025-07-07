На реке Енисей нашли тело экс-директора красноярского зоопарка

Тело бывшего директора красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня было найдено в воде рядом с частным причалом в Дивногорске Красноярского края. По предварительной информации, он катался на катере по Енисею, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Сегодня утром тело обнаружили в воде у частного причала в Дивногорске. Андрей Горбань находился на личном катере вместе с друзьями, а возвращался уже один», — рассказал источник агентства. При осмотре тела видимых повреждений не выявлено. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Горбань, которому было 59 лет, возглавлял зоопарк «Роев ручей» с 2013 по 2023 год.
Ранее тело женщины вынесло на берег в Калининградской области.