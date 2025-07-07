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На стадионе в Дагестане появились ворота-убийцы

На стадионе в Ногайском районе Дагестана футбольные ворота насмерть придавили 6-летнего ребенка.

На стадионе в Ногайском районе Дагестана футбольные ворота насмерть придавили 6-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По предварительным данным, 6 июля 2025 года на стадионе в селе Терекли-Мектеб футбольные ворота упали на мальчика 2019 года рождения. Ребенок скончался», — говорится в официальном сообщении.

Прокуратура региона инициировала проверку. В надзорном ведомстве пояснили, что в результате нее будет дана оценка действий ответственных за требования безопасности лиц.

Ранее «МК» писал, что девятилетнего ребенка придавило футбольными воротами в парке «Останкино» Москвы. Мальчика госпитализировали с открытым переломом.