CNN: До 68 выросло число погибших при наводнении в Техасе

Как сообщали ранее официальные источники, жертвами внезапного наводнения в Техасе стали 59 человек. Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал, введя в воскресенье режим ЧС в наиболее пострадавшем округе Керр. Напомним, что стихийное бедствие началось в ночь на 4 июля, когда обрушились ливни небывалой силы — за три часа выпало столько осадков, сколько обычно бывает за целый месяц. Под водой оказались территории 15 округов, при этом наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Керрвилль и прилегающих к нему районах.