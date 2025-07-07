CNN: До 68 выросло число погибших при наводнении в Техасе

По данным CNN, ссылающегося на заявления местных властей, жертвами наводнений в Техасе стали не менее 68 человек.
Уточняется, что основные потери пришлись на округ Керр — местные власти подтвердили гибель как минимум 59 жителей.
«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением», — следует из сообщения телеканала.
Как сообщали ранее официальные источники, жертвами внезапного наводнения в Техасе стали 59 человек. Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал, введя в воскресенье режим ЧС в наиболее пострадавшем округе Керр. Напомним, что стихийное бедствие началось в ночь на 4 июля, когда обрушились ливни небывалой силы — за три часа выпало столько осадков, сколько обычно бывает за целый месяц. Под водой оказались территории 15 округов, при этом наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Керрвилль и прилегающих к нему районах.
Ранее KP.RU писал, что вторго за всю историю наводнения в июле в Санкт-Петербурге не произошло благодаря дамбе.