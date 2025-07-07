Спасатели вывели из Хибин группу туристов, оказавшихся в ледяной ловушке

В ведомстве уточнили, что рано утром в МЧС поступил сигнал о помощи от незарегистрированной туристической группы из семи человек, попавшей в бедственное положение на перевале Семвечер Ловозерского района. Пять женщин и двое мужчин попали в буран, палатки начало сносить ветром. Из-за непогоды вертолёт не смог вылететь на помощь, поэтому к месту происшествия были направлены спасатели на вездеходе, которые добрались до туристов к 20:00.
«Семерых туристов, спасённых в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасённым не потребовалась», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что сейчас жизни туристов ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области на горном массиве погибли два участника трейла «Хибины». Предварительной причиной трагедии назвали сложные погодные условия, из-за которых произошло переохлаждение спортсменов. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.