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Спасатели вывели из Хибин группу туристов, оказавшихся в ледяной ловушке

Спасатели эвакуировали из Хибин в Мурманской области семь туристов, запросивших помощь из-за ухудшения погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что рано утром в МЧС поступил сигнал о помощи от незарегистрированной туристической группы из семи человек, попавшей в бедственное положение на перевале Семвечер Ловозерского района. Пять женщин и двое мужчин попали в буран, палатки начало сносить ветром. Из-за непогоды вертолёт не смог вылететь на помощь, поэтому к месту происшествия были направлены спасатели на вездеходе, которые добрались до туристов к 20:00.

«Семерых туристов, спасённых в Ловозерском районе, доставили к личному автотранспорту. Медицинская помощь спасённым не потребовалась», — добавили в ведомстве, подчеркнув, что сейчас жизни туристов ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области на горном массиве погибли два участника трейла «Хибины». Предварительной причиной трагедии назвали сложные погодные условия, из-за которых произошло переохлаждение спортсменов. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.