В Хибинах спасли еще одну группу туристов

Туристов эвакуировали с перевала Семвечер Ловозерского района области.
Пять женщин и двое мужчин попали в буран, из-за чего их палатки начало сносить ветром.
Вертолет не смог вылететь к группе на помощь, поэтому были отправлены спасатели на вездеходе. По информации спасателей, медицинская помощь туристам не понадобилась.
Ранее в этом же районе из-за сильной непогоды во время трейла погибли два человека — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Еще один человек был госпитализирован с сильным обморожением. Региональное управление СКР завело уголовное дело.