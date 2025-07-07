В Хибинах спасли еще одну группу туристов

Ранее в этом же районе из-за сильной непогоды во время трейла погибли два человека — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Еще один человек был госпитализирован с сильным обморожением. Региональное управление СКР завело уголовное дело.