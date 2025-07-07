Смертельный забег в Мурманской области: что привело к гибели участников

Алина, пробежавшая 17 километров, рассказала, что решение об участии принимали сами спортсмены. Она не уточнила, какую дистанцию — 68 или 108 километров — выбрали погибшие, но отметила, что погода была суровой. Организаторы неоднократно информировали участников о рисках и предлагали либо выбрать дистанцию короче, либо перенести участие на следующий год. На трассе работали спасатели и волонтеры, были организованы пункты питания, а участники могли сойти с маршрута и дождаться эвакуации.