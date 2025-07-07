Смертельный забег в Мурманской области: что привело к гибели участников

В Хибинах Мурманской области во время трейлового забега погибли два человека. Организаторы заранее предупреждали участников о сложных погодных условиях, сообщила Алина, одна из участниц, в беседе с РИА Новости.
Алина, пробежавшая 17 километров, рассказала, что решение об участии принимали сами спортсмены. Она не уточнила, какую дистанцию — 68 или 108 километров — выбрали погибшие, но отметила, что погода была суровой. Организаторы неоднократно информировали участников о рисках и предлагали либо выбрать дистанцию короче, либо перенести участие на следующий год. На трассе работали спасатели и волонтеры, были организованы пункты питания, а участники могли сойти с маршрута и дождаться эвакуации.
Ранее KP.RU сообщал, что участие в 68-километровом забеге стоило 11 200 рублей с человека. Для Евгения Махова из Москвы и еще одной бегуньи из Санкт-Петербурга, предположительно Елены К. 1963 года рождения, забег закончился трагедией. Причины происшествия пока устанавливаются. Среди версий называют недостаточную экипировку участников и опасные погодные условия. Наиболее вероятной причиной смерти считают переохлаждение.
Следствие выясняет, обеспечивали ли волонтеры безопасность на трассе и были ли сотрудники МЧС и других ведомств осведомлены о проведении забега. В Мурманской области уже начато уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ).