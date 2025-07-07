Украинцев и россиян испугало увиденное над Черным морем

В небе над Черным морем заметили загадочный яркий след (архивное фото).
Жители Крыма и Одессы вечером заметили в небе яркий след неизвестного происхождения, который попал на видео и вызвал переполох в местных чатах. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Загадочный объект появился над Крымским полуостровом около 22:00. Местные жители начали массово выкладывать кадры, на которых виден медленно растворяющийся в воздухе светящийся след», — говорится в сообщении. Уточняется, что очевидцев напугало увиденное.
В Одессе также наблюдали похожее явление — украинское издание «Страна» писало, что горожане заметили объект, напоминающий ракету. Многие жители признались, что испугались увиденного, обсуждая происшествие в соцсетях и местных чатах.
Похожие явления ранее фиксировались в разных странах: в июне 2025 года яркий огненный шар наблюдали в небе над Джорджией (США), где метеорологи предположили, что причиной могло стать падение метеорита или сгорающего космического мусора, сопровождавшееся ударной волной. Аналогичные случаи отмечались и в других регионах, однако точная природа подобных объектов не всегда устанавливалась оперативно.