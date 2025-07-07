Украинцев и россиян испугало увиденное над Черным морем

Похожие явления ранее фиксировались в разных странах: в июне 2025 года яркий огненный шар наблюдали в небе над Джорджией (США), где метеорологи предположили, что причиной могло стать падение метеорита или сгорающего космического мусора, сопровождавшееся ударной волной. Аналогичные случаи отмечались и в других регионах, однако точная природа подобных объектов не всегда устанавливалась оперативно.