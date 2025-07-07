В селе Хабаровского края жалуются на грязную воду из-под крана

Жители села Калинка Хабаровского края пожаловались в Следственный комитет России на проблемы с водоснабжением. В дома поступает вода с примесями, непригодная для питья и бытовых нужд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в ведомстве, обращение от местной жительницы поступило в Информационный центр Следственного комитета России. На протяжении нескольких месяцев вода в селе подается грязная, с посторонними примесями. Обращения к поставщику услуг ни к чему не привели.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится под контролем центрального аппарата ведомства.