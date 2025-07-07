На саммите G7 в Канаде канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия Израиля на Ближнем Востоке представляют собой «грязную работу, которую Израиль выполняет за всех нас». Такой комментарий прозвучал в ходе его беседы с журналисткой ZDF Дианой Циммерман, которой Мерц выразил благодарность за использование данного выражения. Именно Циммерман первой охарактеризовала военные действия Израиля против Ирана как «грязную работу» и подняла соответствующий вопрос в рамках обсуждения. Общественность осудила слова Мерца, назвав их «подстрекательством к агрессивной войне».