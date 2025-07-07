Аэропорт Саратова приостановил работу

Ранее спустя несколько дней ограничения были сняты в аэропортах Тамбова, Ярославля и Иваново. По информации Росавиации, ограничения в Тамбове были введены 4 июля в 22:25, в Иваново — 5 июля в 8:50 мск, в Ярославле — 6 июля в 22:16.
Сбои с расписанием связаны с закрытием воздушного пространства в нескольких регионах в связи с угрозой атак БПЛА.
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