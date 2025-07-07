В Индии выданная замуж против своей воли женщина наняла киллера для мужа

Жестокая расправа над новобрачным потрясла индийский штат Бихар: по данным The New Indian Express, супруга организовала убийство мужа менее чем через два месяца после свадебной церемонии.
Уточняется, что 25-летняя Гунджа Деви была принуждена к браку против собственной воли. Впоследствии она вместе со своим дядей Дживаном Сингхом (с которым до замужества состояла в отношениях) наняла двух наемных убийц. 25 июня преступники устроили засаду на ее мужа Прияншу, когда тот ехал домой с железнодорожной станции на мотоцикле.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали обоих наемных убийц. Однако в ходе следствия выяснилось, что Гунджа Деви давала путаные показания, после чего предприняла попытку побега из дома родни мужа. Прослушка телефонов выявила ее постоянные контакты с дядей, который, в свою очередь, связывался с киллерами. В результате женщину также арестовали, тогда как ее дяде Дживану Сингху удалось скрыться — сейчас он находится в розыске.
Ранее суд Мясниковского района Ростовской области вынес решение по делу женщины, убившей собственного мужа после многих лет совместной жизни. Как установило следствие, преступление было совершено на почве ревности погибшего.