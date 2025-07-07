В Индии выданная замуж против своей воли женщина наняла киллера для мужа

Сообщается, что правоохранительные органы задержали обоих наемных убийц. Однако в ходе следствия выяснилось, что Гунджа Деви давала путаные показания, после чего предприняла попытку побега из дома родни мужа. Прослушка телефонов выявила ее постоянные контакты с дядей, который, в свою очередь, связывался с киллерами. В результате женщину также арестовали, тогда как ее дяде Дживану Сингху удалось скрыться — сейчас он находится в розыске.