Аэропорт Пулково вернулся к работе

Аэропорт приостановил работу 6 июля в 17:00 мск.
Вечером в воскресенье в Пулково ограничили вход в пассажирский терминал. Войти в здание аэровокзала могут только те, у кого есть билеты на вылетающие рейсы.
5 и 6 июля петербургский аэропорт работал с серьезными ограничениями — из-за угрозы атаки БПЛА, работа воздушной гавани несколько раз прерывалась. За двое суток там было задержано и отменено более сотни авиарейсов. Коллапс в авиасообщении
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