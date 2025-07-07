Ураган в Николаевске-на-Амуре повалил деревья

Штормовая погода накрыла Николаевск-на-Амуре 6 июля. Ветер был настолько сильным, что валил деревья. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Коммунальные службы работали в тяжелых условиях: убирали поваленные стволы, освобождая проезды для машин.
«На фоне непогоды рейсы из Охотска в Хабаровск прошли без промежуточной посадки в Николаевске — ее пришлось отменить из-за неблагоприятных метеоусловий», — рассказали в «Хабаровских авиалиниях».
Синоптики предупреждают: нелетная погода в районе Николаевска сохранится и в начале недели. Авиаперевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к возможным ограничениям загрузки при прямых рейсах.