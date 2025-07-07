Пьяный водитель влетел в толпу людей на светофоре в Саратове, погибла девочка

30 июня шесть человек погибли в результате столкновения двух машин в Шипуновском районе Алтайского края, трое из них — дети. По данным силовых структур, двое погибших являлись гражданами Казахстана. Еще четверо человек были доставлены в больницу после аварии. Сообщается, что водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey.