Пьяный водитель влетел в толпу людей на светофоре в Саратове, погибла девочка

Машина влетела в толпу детей, которые стояли на тротуаре около светофора в Саратове. Момент наезда попал на видео, которое опубликовал в воскресенье, 6 июля, Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате ДТП погибла 14-летняя девочка. За рулем автомобиля находился пьяный 30-летний мужчина. Он на большой скорости проезжал перекресток на красный свет, когда машину занесло на тротуар с людьми. От удара стоявших ближе к дороге двух человек отбросило вверх.
— Водителя задержали, — сказано в публикации.
30 июня шесть человек погибли в результате столкновения двух машин в Шипуновском районе Алтайского края, трое из них — дети. По данным силовых структур, двое погибших являлись гражданами Казахстана. Еще четверо человек были доставлены в больницу после аварии. Сообщается, что водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey.
Водитель Rolls-Royce сбил мотоциклиста и дважды по нему проехался, пока выруливал через двойную сплошную в Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала главное о произошедшем в отдельный материал.