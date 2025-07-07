В Пулково просили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэровокзала

В аэропорту отметили, что вход в терминал временно ограничен, и допуск возможен только при наличии билета. Кроме того, администрация рекомендует пассажирам ночных рейсов внимательно следить за обновлениями расписания на онлайн-табло и не приезжать в аэропорт заблаговременно.