В Пулково просили пассажиров отмененных рейсов покинуть здание аэровокзала

Администрация аэропорта Пулково обратилась к пассажирам с отменёнными рейсами с просьбой покинуть здание терминала. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.
«Просим пассажиров отменённых рейсов, а также тех, кто отказался от полёта, а также встречающих и провожающих покинуть аэровокзал “Пулково”», — говорится в заявлении.
В аэропорту отметили, что вход в терминал временно ограничен, и допуск возможен только при наличии билета. Кроме того, администрация рекомендует пассажирам ночных рейсов внимательно следить за обновлениями расписания на онлайн-табло и не приезжать в аэропорт заблаговременно.
«Возможности по размещению внутри терминала ограничены», — пояснили в Пулково.
Вечером аэропорт принимал самолёты с 21:30 до 22:30 по московскому времени и за этот период принял четыре рейса.
Было отменено около до 200 рейсов.