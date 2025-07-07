Водителя лишили прав из-за болезни

У водителя отбирают права по медицинским показаниям. Его заболевание несовместимо с управлением автомобилем, решили в прокуратуре.
Прокурор подал иск на жителя Благовещенского муниципального округа Амурской области с требованием отобрать у него водительское удостоверение. Причина — медицинский диагноз, сообщила региональная прокуратура.
В ходе следствия было установлено, что амурчанин получил права 10 лет назад. Ему разрешалось управлять транспортными средствами категории «В» и «В1».
Однако при его заболевании садиться за руль нельзя, уверен прокурор. Суд согласился, что управление машиной с таким диагнозом «создает угрозу в сфере безопасности дорожного движения», пишет пресс-служба прокуратуры Амурской области.
По решению суда, действие водительского удостоверения прекращено. Ответчику придется его сдать не позднее чем через 10 дней, после того как решение вступит в законную силу, уточнили в ведомстве.