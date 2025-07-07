Бастрыкин потребовал ускорить дело о нарушении прав сирот во Владивостоке

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу, связанному с нарушением жилищных прав детей-сирот во Владивостоке. Поводом послужило обращение жителей, поступившее в Информационный центр СК России, в котором выражалось несогласие с затягиванием установления обстоятельств и отсутствием мер в отношении нарушителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службе Следкома России.
В рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» из бюджета были выделены крупные суммы на строительство многоквартирных домов для детей-сирот во Владивостоке. Однако подрядная организация не исполнила условия муниципального контракта в установленные сроки. В результате сироты вынуждены снимать квартиры за свои деньги. Несмотря на резонанс в СМИ, к руководству подрядной компании меры не применялись.
С января текущего года Следственное управление СК РФ по Приморью расследует уголовное дело. По нему ранее уже запрашивался доклад. Теперь глава СК РФ потребовал от руководителя регионального следственного управления Эдуарда Трубчика объяснения причин волокиты. Также ему поручено в кратчайшие сроки завершить расследование и направить материалы дела в суд. Отчёт по результатам будет направлен в центральный аппарат ведомства, который взял дело на особый контроль.
Напомним, Александр Бастрыкин дал указание руководству СУ СК по Приморью представить доклад о ходе проверки в связи с нарушением жилищных прав сироты во Владивостоке. Отмечается, что по данным в СМИ и соцсетях, женщина уже более 10 лет стоит в очереди на получение жилья, хотя суд обязал власти предоставить ей жилплощадь.