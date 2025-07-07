Бастрыкин потребовал ускорить дело о нарушении прав сирот во Владивостоке

С января текущего года Следственное управление СК РФ по Приморью расследует уголовное дело. По нему ранее уже запрашивался доклад. Теперь глава СК РФ потребовал от руководителя регионального следственного управления Эдуарда Трубчика объяснения причин волокиты. Также ему поручено в кратчайшие сроки завершить расследование и направить материалы дела в суд. Отчёт по результатам будет направлен в центральный аппарат ведомства, который взял дело на особый контроль.