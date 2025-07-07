Женщина наняла киллеров через полтора месяца после свадьбы

Полиция задержала обоих исполнителей преступления. Во время допроса члены семьи Гунджу давали противоречивые показания, а сама женщина попыталась скрыться из дома родственников мужа. Анализ телефонных разговоров показал её постоянное общение с дядей, который, в свою очередь, связывался с киллерами. Впоследствии Гунджу тоже арестовали, а её дядя скрылся и находится в розыске.