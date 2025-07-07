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Женщина наняла киллеров через полтора месяца после свадьбы

В индийском штате Бихар женщина организовала убийство мужа спустя полтора месяца после свадьбы, сообщает издание The New Indian Express.

В индийском штате Бихар женщина организовала убийство мужа спустя полтора месяца после свадьбы, сообщает издание The New Indian Express.

25-летняя Гунджу Деви была выдана замуж против своей воли. После бракосочетания она вместе со своим дядей Дживаном Сингхом, с которым поддерживала отношения до свадьбы, наняли двух убийц. 25 июня они подкараулили мужа Гунджу, Прияншу, когда он возвращался с железнодорожной станции на мотоцикле.

Полиция задержала обоих исполнителей преступления. Во время допроса члены семьи Гунджу давали противоречивые показания, а сама женщина попыталась скрыться из дома родственников мужа. Анализ телефонных разговоров показал её постоянное общение с дядей, который, в свою очередь, связывался с киллерами. Впоследствии Гунджу тоже арестовали, а её дядя скрылся и находится в розыске.

Ранее россиянин заказал знакомому убийства супруги и любовницы.