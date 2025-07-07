Вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку в Адыгее

Вертолет Bell-407 в Адыгее совершал частный полет, который закончился жесткой посадкой. Об этом сообщила в воскресенье, 6 июля, Южная транспортная прокуратура.
Инцидент случился около поселка Учебное лесничество. Вертолет приземлился на открытом участке местности.
— Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — сообщается на сайте ведомства.
Информация о пострадавших не приводится.
По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
Причиной крушения легкомоторного самолета 28 июня в поле около деревни Паново в Московской области, по предварительным данным, стала неисправность двигателя из-за перегрева.
Сообщалось, что все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. После падения самолет загорелся. Позже появились кадры с места случившегося.