В Хабаровском крае за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

6 июля в Хабаровском крае произошло два ДТП с пострадавшими. Один человек был сбит на пешеходном переходе, второй пострадал при столкновении с препятствием. Госавтоинспекция также выявила несколько сотен нарушений правил дорожного движения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.