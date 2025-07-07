В Хабаровском крае за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

6 июля в Хабаровском крае произошло два ДТП с пострадавшими. Один человек был сбит на пешеходном переходе, второй пострадал при столкновении с препятствием. Госавтоинспекция также выявила несколько сотен нарушений правил дорожного движения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано два ДТП. В одном случае водитель сбил пешехода, в другом — машина врезалась в препятствие. В обоих случаях люди получили травмы.
За день инспекторы выявили 330 нарушений ПДД. Особое внимание — водителям в нетрезвом состоянии. Таких оказалось 20, из них восемь — в Хабаровске. Кроме того, на дорогах остановили 11 человек без водительских прав.
Еще 20 водителей не пропустили пешеходов на переходах. В 13 случаях это произошло в краевой столице. Нарушали и сами пешеходы — 14 человек переходили дорогу в неположенном месте или на красный свет.
Госавтоинспекция напоминает: безопасность на дороге зависит от каждого участника движения.