В Находке подростки на мотоцикле попали в ДТП из-за нарушения автомобилиста

В Находке сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на Восточном проспекте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Согласно предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Toyota Raum при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который следовал по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, 13-летний водитель мотоцикла резко изменил траекторию движения и врезался в припаркованную машину.
В результате аварии пострадали несовершеннолетний водитель и его ровесник-пассажир. Первый был доставлен в травматологическое отделение больницы, второму назначено амбулаторное лечение.
Полиция проводит проверку по фактам происшествия, назначены необходимые экспертизы. По итогам будет вынесено процессуальное решение.
Кроме того, проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Установлено, что подросток управлял транспортным средством без водительского удостоверения, что является нарушением ПДД. Его поставят на профилактический учёт, а в отношении родителей будет составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Напомним, во Владивостоке 22 июня произошло ДТП с участием мопеда. Автомобиль сбил водителя двухколесного транспорта по дороге на Шамору. По предварительной информации, мопедист двигался по трассе, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем.