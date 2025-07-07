В Находке подростки на мотоцикле попали в ДТП из-за нарушения автомобилиста

Кроме того, проверку начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Установлено, что подросток управлял транспортным средством без водительского удостоверения, что является нарушением ПДД. Его поставят на профилактический учёт, а в отношении родителей будет составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.