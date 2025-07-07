Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер

Огонь охватил 20 квадратных метров.

В посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Возгорание началось в квартире, расположенной на пятом этаже, и охватило площадь около 20 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри квартиры 87-летнего мужчину без сознания. Пострадавшего срочно передали медицинским работникам, но он погиб по дороге в больницу.

По предварительной информации, причина пожара связана с неосторожным обращением с огнём. Специалисты МЧС продолжают проверку, чтобы уточнить все обстоятельства происшествия.