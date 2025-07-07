В Приморье при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер

В посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Возгорание началось в квартире, расположенной на пятом этаже, и охватило площадь около 20 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.