В Приморье при пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер

В посёлке Кавалерово вечером в воскресенье, 6 июля, произошёл трагический пожар в многоквартирном доме на улице Кузнечной. Возгорание началось в квартире, расположенной на пятом этаже, и охватило площадь около 20 квадратных метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили внутри квартиры 87-летнего мужчину без сознания. Пострадавшего срочно передали медицинским работникам, но он погиб по дороге в больницу.
По предварительной информации, причина пожара связана с неосторожным обращением с огнём. Специалисты МЧС продолжают проверку, чтобы уточнить все обстоятельства происшествия.