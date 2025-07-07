В Хабаровске задержаны рейсы в Москву, Новосибирск и на север края

Аэропорт Хабаровска продолжает работу в штатном режиме. Все рейсы принимаются и отправляются, однако по ряду направлений произошло смещение времени вылета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Причинами задержек стали погодные условия в пунктах назначения, а также позднее прибытие воздушных судов.
Среди направлений, по которым смещено время вылета, — Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Благовещенск, а также ряд северных маршрутов внутри Хабаровского края.
Часть рейсов уже готовится к отправке, по другим информация уточняется. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса на сайте аэропорта или в справочной службе.