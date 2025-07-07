Сотрудники Госавтоинспекции задержали сбытчиков героина в Приморье

В 2025 году в Приморье неоднократно задерживали этнические группы и мигрантов, занимавшихся сбытом героина. Аналогичные случаи происходили в Уссурийске, Фокино и Артёме, где также были обнаружены тайники-закладки и изъяты десятки свёртков с героином.