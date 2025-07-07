Сотрудники Госавтоинспекции задержали сбытчиков героина в Приморье

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Большекаменский» задержали двух иностранных граждан при проверке документов в автомобиле марки LEXUS. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
В ходе проверки выяснилось, что мужчины причастны к незаконному сбыту наркотических средств на территории Большого Камня и других муниципалитетов Приморского края. Оперативники установили личность ещё одной участницы группы — жительницы города Артёма.
В жилище девушки сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 20 свёртков с веществом, которое, по заключению эксперта, является героином, общей массой 7,16 грамма.
Полицейские также нашли места оборудования тайников-закладок в Большом Камне, где изъяли пять свёртков с героином массой 1,83 грамма. Позже в городе Фокино были обнаружены ещё 38 свёртков с героином, оставленных фигурантами, общей массой 14,28 грамма.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В 2025 году в Приморье неоднократно задерживали этнические группы и мигрантов, занимавшихся сбытом героина. Аналогичные случаи происходили в Уссурийске, Фокино и Артёме, где также были обнаружены тайники-закладки и изъяты десятки свёртков с героином.