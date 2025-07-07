Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы трейла в Хибинах проигнорировали предупреждения МЧС об опасности

Несмотря на штормовые предупреждения, организаторы забега «Спортфест Хибины-2025» приняли решение о проведении гонки, что привело к трагическим последствиям. Об этом РИА «Новости» сообщила глава пресс-службы регионального управления МЧС России Дина Рыгина.

Источник: Life.ru

По словам Рыгиной, в течение последних трёх суток в Мурманской области наблюдались неблагоприятные метеоусловия, характеризующиеся сильным дождём, ветром и снегом.

«Все дни Главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок», — заявила она.

Одна из участниц отметила, что, по её мнению, организаторы сделали всё возможное для обеспечения безопасности участников, предупредив о плохой погоде, предложив изменить маршрут и тщательно проверив экипировку. На самой трассе, по её словам, была хорошо организована разметка, а другие бегуны всегда находились поблизости.

Напомним, в Мурманской области во время проведения трейла «Хибины» произошла трагедия, унёсшая жизни двух спортсменов. Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что трагедия, по предварительным данным, произошла из-за резкого ухудшения погодных условий. Он подчеркнул, что мероприятие было организовано частной компанией. Причины произошедшего будут тщательно расследованы.