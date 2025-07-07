Организаторы трейла в Хибинах проигнорировали предупреждения МЧС об опасности

Одна из участниц отметила, что, по её мнению, организаторы сделали всё возможное для обеспечения безопасности участников, предупредив о плохой погоде, предложив изменить маршрут и тщательно проверив экипировку. На самой трассе, по её словам, была хорошо организована разметка, а другие бегуны всегда находились поблизости.