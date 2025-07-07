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Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена тревога

На юге Украины, в Одессе, прогремела серия взрывов. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога также объявлена в Киевской и Одесской областях.

Источник: Life.ru

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Незалежной.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения. Авария сопровождалась выбросом чёрного дыма. ТЭЦ-6 является самой мощной теплоэлектроцентралью Киева и играет важную роль в энергоснабжении города. Из-за аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение нескольких районов столицы.