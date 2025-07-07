Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дорогах Иркутска за неделю один человек погиб и 32 пострадали

Всего в областном центре зафиксировано 25 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 30 июня по 6 июля на дорогах Иркутска и района произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 32 получили травмы, включая 8 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции.

— Было зафиксировано 15 столкновений автомобилей, пять раз водители сбили пешеходов, один раз машина опрокинулась. Также автоинспекторы выявили наезд на велосипедиста, и стоящий автомобиль, в двух случаях транспортные средства съехали в кювет, — пояснили в пресс-службе полиции.

Всего за неделю произошла 151 автоавария, в которых повреждено 277 автомобиля.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске водитель Honda Mobilio погиб в ДТП, врезавшись в дерево.