На дорогах Иркутска за неделю один человек погиб и 32 пострадали

С 30 июня по 6 июля на дорогах Иркутска и района произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 32 получили травмы, включая 8 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции.
— Было зафиксировано 15 столкновений автомобилей, пять раз водители сбили пешеходов, один раз машина опрокинулась. Также автоинспекторы выявили наезд на велосипедиста, и стоящий автомобиль, в двух случаях транспортные средства съехали в кювет, — пояснили в пресс-службе полиции.
Всего за неделю произошла 151 автоавария, в которых повреждено 277 автомобиля.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске водитель Honda Mobilio погиб в ДТП, врезавшись в дерево.