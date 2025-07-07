На дорогах Иркутска за неделю один человек погиб и 32 пострадали

С 30 июня по 6 июля на дорогах Иркутска и района произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 32 получили травмы, включая 8 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции.