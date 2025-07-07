МЧС предупреждало об опасности перед забегом в Хибинах с двумя погибшими

В Мурманской области в течение трёх суток сохранялась неблагоприятная погодная обстановка, однако организаторы мероприятия «Спортфест Хибины-2025» всё же провели забег, несмотря на неоднократные предупреждения от спасательных служб.
По информации от регионального управления МЧС, участники были заранее уведомлены о прогнозируемом сильном ветре, дожде и снеге, однако гонка в Хибинском горном массиве всё равно была запущена.
Рано утром в воскресенье поступили сведения о гибели двух спортсменов и получении травмы ещё одним участником. После этого заплыв был отменён, и началась эвакуация людей с маршрута. Совместно с сотрудниками МЧС организаторы приостановили состязание и вывели спортсменов с трассы. До 16:00 спасатели обследовали весь маршрут, чтобы убедиться, что никто не остался в горах.
Как пояснили в экстренных службах, погодные условия в горах резко ухудшались: на высоте выше 600 метров дождь переходил в снег, а на перевалах наблюдалась метель, из-за которой человеческие следы исчезали буквально за час.
Ранее стало известно, что организаторы забега по пересечённой местности (трейла) в Хибинах Мурманской области, где погибли два человека, предупреждали бегунов о плохой погоде и выдвигали предложения о смене маршрутов.