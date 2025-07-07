МЧС предупреждало об опасности перед забегом в Хибинах с двумя погибшими

Рано утром в воскресенье поступили сведения о гибели двух спортсменов и получении травмы ещё одним участником. После этого заплыв был отменён, и началась эвакуация людей с маршрута. Совместно с сотрудниками МЧС организаторы приостановили состязание и вывели спортсменов с трассы. До 16:00 спасатели обследовали весь маршрут, чтобы убедиться, что никто не остался в горах.