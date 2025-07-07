На острове Русский во Владивостоке утонул мужчина

В районе бухты Аякс на острове Русский во Владивостока произошла трагедия — в воде обнаружено тело 49-летнего мужчины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.
Его извлекли сотрудники муниципальной спасательной службы и передали представителям правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю.
Тело 19-летнего юноши было обнаружено на следующий день.
Напомним, 5 июля в Приморье утонули двое мужчин. Происшествия на водных объектах зарегистрированы в Хасанском районе и Спасске-Дальнем.
Ранее ещё один случай произошёл в районе Токаревского маяка во Владивостоке, где при купании утонул мужчина 1973 года рождения.
До этого в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.