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На острове Русский во Владивостоке утонул мужчина

Трагедия произошла в бухте Аякс.

Источник: PrimaMedia.ru

В районе бухты Аякс на острове Русский во Владивостока произошла трагедия — в воде обнаружено тело 49-летнего мужчины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

Его извлекли сотрудники муниципальной спасательной службы и передали представителям правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Юноша утонул на водохранилище в Приморье — третья трагедия на воде за неделю.

Тело 19-летнего юноши было обнаружено на следующий день.

Напомним, 5 июля в Приморье утонули двое мужчин. Происшествия на водных объектах зарегистрированы в Хасанском районе и Спасске-Дальнем.

Ранее ещё один случай произошёл в районе Токаревского маяка во Владивостоке, где при купании утонул мужчина 1973 года рождения.

До этого в Михайловском районе были обнаружены тела трёх утонувших людей. Ими оказались 18-летний юноша, 17-летняя девушка и 13-летний подросток, которые, предположительно, купались на озере в районе села Абрамовка.