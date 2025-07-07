Разборки в Славянке: трое мужчин вымогали деньги у человека после похищения

СКР по Приморью завершил расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денежных средств (ч. 1 ст. 126 и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
По версии следствия, инцидент произошёл 2 июня текущего года в посёлке Славянка. Один из фигурантов набросился на мужчину возле магазина на улице 50 лет Октября, избил его и насильно затолкал в автомобиль. Потерпевшего удерживали в машине продолжительное время.
Позже к нападавшему присоединились двое сообщников. Все трое в течение нескольких дней оказывали давление на потерпевшего, требуя у него 40 тысяч рублей. В конечном итоге мужчина передал злоумышленникам 10 тысяч рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.
На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве, происходившем в районе аэропорта Владивостока имени В. К. Арсеньева. Перед судом предстанут пятеро участников организованной группы, которые с 2021 по 2024 год систематически требовали деньги у иностранного гражданина.