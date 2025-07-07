Разборки в Славянке: трое мужчин вымогали деньги у человека после похищения

По версии следствия, инцидент произошёл 2 июня текущего года в посёлке Славянка. Один из фигурантов набросился на мужчину возле магазина на улице 50 лет Октября, избил его и насильно затолкал в автомобиль. Потерпевшего удерживали в машине продолжительное время.