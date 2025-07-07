Жителю Хабаровского края грозит до пяти лет за незаконный лов кеты на Амуре

В Хабаровском крае задержали мужчину, который незаконно ловил кету на Амуре. Ущерб составил около 150 тысяч рублей. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В районе Хумминской протоки реки Амур сотрудники Комсомольского ЛО МВД России на транспорте задержали 33-летнего жителя поселка Хурба. Мужчина, ранее не судимый, ловил кету с помощью сплавной сети и катера в местах нереста.
«У него не было разрешительных документов — путевки на добычу водных биологических ресурсов. Всего было поймано 10 особей кеты», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ. Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.