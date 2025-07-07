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Жителю Хабаровского края грозит до пяти лет за незаконный лов кеты на Амуре

Ущерб государству составил порядка 150 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае задержали мужчину, который незаконно ловил кету на Амуре. Ущерб составил около 150 тысяч рублей. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В районе Хумминской протоки реки Амур сотрудники Комсомольского ЛО МВД России на транспорте задержали 33-летнего жителя поселка Хурба. Мужчина, ранее не судимый, ловил кету с помощью сплавной сети и катера в местах нереста.

«У него не было разрешительных документов — путевки на добычу водных биологических ресурсов. Всего было поймано 10 особей кеты», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ. Мужчина возместил причиненный ущерб в полном объеме. Ему назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.