В Приморье суд не смягчил наказание за фиктивную миграционную регистрацию

Жительница посёлка Новошахтинский Михайловского округа Приморского края не смогла избежать наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, о чём стало известно из публикации «Золотого моста».
Согласно материалам уголовного дела, 42-летняя владелица квартиры в 2023—2024 годах фиктивно поставила на миграционный учёт 17 иностранных граждан. Часть из них имели паспорта Узбекистана, часть — российские паспорта, однако без регистрации. За эти действия женщина получила деньги, но сумма не раскрывается.
В ходе проверки участковый установил, что по указанному адресу на самом деле проживают только сама хозяйка и её несовершеннолетняя дочь. Женщина признала свою вину, после чего дело было передано в суд.
В отношении обвиняемой возбудили три уголовных дела: по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания, максимальное наказание — лишение свободы до трёх лет) и по статье 322.2 УК РФ (организация незаконной миграции, максимальное наказание — лишение свободы до семи лет).
Михайловский районный суд не стал лишать гражданку свободы, а назначил женщине штраф в размере 150 тысяч рублей, но адвокат осуждённой подал апелляционную жалобу в Приморский краевой суд. Защитник настаивал на возможности прекращения дела со штрафом, но без вынесения обвинительного приговора, поскольку подсудимая содействовала раскрытию преступления.
Прокуратура возразила, отметив, что признание вины последовало только после того, как сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации. Приморский краевой суд отменил приговор первой инстанции, однако вынес аналогичное решение: женщине предстоит выплатить 150 тысяч рублей штрафа, а судимость останется.