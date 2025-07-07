Участница трейла «Хибины»: Бегуны самостоятельно принимали решение о дистанции

В настоящее время следствие выясняет, обеспечивали ли волонтёры необходимую безопасность на трассе и были ли сотрудники МЧС и других ведомств осведомлены о проведении забега. В Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек.