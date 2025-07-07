Участница трейла «Хибины»: Бегуны самостоятельно принимали решение о дистанции

Девушка не уточнила, какую именно дистанцию — 68 или 108 километров — выбрали погибшие. Спортсменка отметила, что погодные условия были экстремальными. Организаторы многократно предупреждали участников о возможных рисках и предлагали сократить дистанцию или перенести участие на следующий год. На трассе дежурили спасатели и волонтёры, были оборудованы пункты питания, а участники имели возможность сойти с дистанции и дождаться эвакуации.
В настоящее время следствие выясняет, обеспечивали ли волонтёры необходимую безопасность на трассе и были ли сотрудники МЧС и других ведомств осведомлены о проведении забега. В Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек.
Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Мурманской области заранее предупреждало организаторов «Спортфест Хибины-2025» о неблагоприятных погодных условиях. Ведомство рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, однако организаторы проигнорировали эти предупреждения и приняли решение о проведении забега. Напомним, что во время проведения трейла «Хибины» погибли два спортсмена.