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За сутки в Красноярском крае ликвидировано 19 пожаров

При пожаре погибла женщина.

Источник: РИА "Новости"

В Октябрьском районе Красноярска по причине короткого замыкания загорелась квартира на втором этаже жилой многоэтажки. В огне погибла женщина. На ликвидации возгорания работали 5 единиц техники и 18 пожарных.

Также четыре раза сотрудники МЧС оказывали помощь при ДТП.

За сутки утонули двое — мужчина и женщина — в Дивногорске и в поселке Большой Унгут Манского района.

Всего за неделю был ликвидирован 91 пожар, погиб человек, 35 раз оказана помощь при ДТП, спасено двое. На акваториях края зафиксировано шесть происшествий, утонули пять человек.