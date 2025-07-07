Один человек погиб и 32 пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Ранее агентство сообщало, что 25-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Байкальской со стороны плотины ГЭС, при перестроении не справился с управлением и столкнулся с Geely Atlas Pro, двигавшимся в попутном направлении. Последнего отбросило на «встречку», где произошло столкновение с Geely Coolray, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero.