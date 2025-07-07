Один человек погиб и 32 пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

25 дорожных аварий произошло в Иркутске и районе за неделю. С 30 июня по 6 июля на дорогах столицы Приангарья и пригорода в ДТП погиб один человек, еще 24 взрослых и восемь детей пострадали, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, всего было зафиксировано 15 столкновений транспортных средств, пять наездов на пешеходов, один наезд на велосипедиста, один наезд на стоящее т/с, два съезда с дороги.
Всего за неделю произошла 151 авария, в которых было повреждено 277 транспортных средств.
Ранее агентство сообщало, что 25-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Байкальской со стороны плотины ГЭС, при перестроении не справился с управлением и столкнулся с Geely Atlas Pro, двигавшимся в попутном направлении. Последнего отбросило на «встречку», где произошло столкновение с Geely Coolray, который в свою очередь столкнулся с Renault Sandero.