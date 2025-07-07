Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, заявил, что оборона украинских войск в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике находится на грани прорыва. По его словам, подразделения «Ахмат» на этом участке уничтожили значительное количество личного состава противника и постепенно продвигаются вперед. Алаудинов отметил, что украинские военные не могут сдержать российское наступление, их потери растут, а попытки стабилизировать оборону не приводят к результатам.