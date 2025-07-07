Страны БРИКС обеспокоились ростом военных расходов в ущерб развитию

«Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам», — написано в опубликованном документе. Там также указано, что лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися конфликтами и усиливающейся поляризацией в мире.