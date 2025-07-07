Страны БРИКС обеспокоились ростом военных расходов в ущерб развитию

Лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися мировыми конфликтами (архивное фото).
Лидеры стран БРИКС по итогам 17-го саммита в Рио-де-Жанейро выразили обеспокоенность ростом глобальных военных расходов, приносящих ущерб развитию в развивающихся странах. Об этом сообщается в декларации саммита.
«Мы выражаем тревогу в связи с текущей тенденцией, которая привела к критическому росту мировых военных расходов в ущерб предоставлению адекватного финансирования развития развивающимся странам», — написано в опубликованном документе. Там также указано, что лидеры стран БРИКС обеспокоены сохраняющимися конфликтами и усиливающейся поляризацией в мире.
Они подчеркнули необходимость многостороннего подхода с уважением к национальным позициям по вопросам устойчивого развития, борьбы с бедностью и изменением климата. В декларации также отмечена роль безъядерных зон в укреплении режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита отмечал, что страны БРИКС выступают за равноправие, добрососедские отношения и защиту традиционных ценностей, что отражает их общие цели. По словам политолога Алексея Малинина, главная задача объединения — формирование альтернативных торговых механизмов, независимых от западных систем.