Мужчина из аварийного дома в Хабаровске получит новое жилье по решению суда

Мужчина несколько лет был вынужден жить в аварийной квартире в Хабаровске. Несмотря на то, что дом официально признан опасным для проживания и подлежит сносу, другое жилье ему не предоставили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".