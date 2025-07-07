Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина из аварийного дома в Хабаровске получит новое жилье по решению суда

Прокуратура защитила права местного жителя.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина несколько лет был вынужден жить в аварийной квартире в Хабаровске. Несмотря на то, что дом официально признан опасным для проживания и подлежит сносу, другое жилье ему не предоставили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Квартиру на улице Уральской ему дали по договору соцнайма еще в 2021 году. Однако со временем состояние здания ухудшилось, и специалисты признали его непригодным для жизни. Дом подлежит сносу, но администрация города не предложила мужчине новый вариант для переселения.

«В защиту его прав прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием обязать администрацию города предоставить жилье, соответствующее нормам», — рассказали в ведомстве.

Центральный районный суд Хабаровска признал требования законными. Администрация должна предоставить мужчине квартиру по договору соцнайма.