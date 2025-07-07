Мужчина из аварийного дома в Хабаровске получит новое жилье по решению суда

Мужчина несколько лет был вынужден жить в аварийной квартире в Хабаровске. Несмотря на то, что дом официально признан опасным для проживания и подлежит сносу, другое жилье ему не предоставили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Квартиру на улице Уральской ему дали по договору соцнайма еще в 2021 году. Однако со временем состояние здания ухудшилось, и специалисты признали его непригодным для жизни. Дом подлежит сносу, но администрация города не предложила мужчине новый вариант для переселения.
«В защиту его прав прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием обязать администрацию города предоставить жилье, соответствующее нормам», — рассказали в ведомстве.
Центральный районный суд Хабаровска признал требования законными. Администрация должна предоставить мужчине квартиру по договору соцнайма.