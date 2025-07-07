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В Мексике автомобили, включая грузовые, укатились в гигантскую воронку

В Мексике, на границе между городами Гвадалахара и Тонала, образовался крупный провал грунта, в который провалились несколько транспортных средств.

В Мексике, на границе между городами Гвадалахара и Тонала, образовался крупный провал грунта, в который провалились несколько транспортных средств. Об этом сообщает телеканал Azteca.

По информации коммунальных служб, в образовавшуюся яму угодили три легковых автомобиля, автобус и грузовик. К счастью, никто из находившихся в транспортных средствах не получил травм.

Предполагается, что причиной обрушения стали сильные дожди. В настоящий момент на месте происшествия ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

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