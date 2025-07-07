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Стало известно, о чем Лавров договорился с главой ВТО на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала 6 июля на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро обсудили необходимость срочного реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщает МИД РФ.

Лавров провел переговоры с главой ВТО на саммите БРИКС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала 6 июля на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро обсудили необходимость срочного реформирования Всемирной торговой организации. Об этом сообщает МИД РФ.

«Стороны подтвердили необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», — заявили в ведомстве. Информация опубликована на официальном сайте МИД. Также стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России с Секретариатом ВТО.

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В Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 6−7 июля проходит саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи. На саммите страны-участники обсудили множество разных тем и подтвердили приверженность усилению политического и военного сотрудничества, передает «Ридус».

БРИКС — это неформальное объединение десяти государств с развивающейся экономикой: России, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, ОАЭ, Ирана, Эфиопии, Египта и Индонезии. Председательство в организации осуществляется на ротационной основе.

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