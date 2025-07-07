Помощница учителя занялась сексом со школьником в своем автомобиле

Представители пострадавшего подали исковое заявление против местного управления образования. В документе утверждается, что руководство школы осведомлено о противоправных действиях своей сотрудницы, однако не приняло мер для их прекращения. «Это позволило жестоким и дивиантным инцидентам происходить на постоянной основе, несмотря на то, что ответчик был уведомлен о них», — указано в иске.