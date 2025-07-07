Помощница учителя занялась сексом со школьником в своем автомобиле

В Нью-Йорке задержана 19-летняя сотрудница образовательного учреждения, обвиняемая в вовлечении в интимную связь 15-летнего ученика. Информацию об этом распространило издание Times Union.
Молодая женщина, чье имя не называется, была арестована правоохранителями населенного пункта Кохос. Расследование показало, что помощница преподавателя неоднократно вступала в половую связь с несовершеннолетним. Один из подобных эпизодов имел место внутри ее автомобиля. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статьям о сексуальном насилии и причинении вреда здоровью ребенка.
Представители пострадавшего подали исковое заявление против местного управления образования. В документе утверждается, что руководство школы осведомлено о противоправных действиях своей сотрудницы, однако не приняло мер для их прекращения. «Это позволило жестоким и дивиантным инцидентам происходить на постоянной основе, несмотря на то, что ответчик был уведомлен о них», — указано в иске.
Администрация учебного заведения заявляет, что проинформировала полицию незамедлительно после получения сведений о преступлении. Истец же настаивает, что округ сознательно покрывал молодую женщину.
По данным Times Union, обвиняемая окончила ту же школу, где была трудоустроена, годом ранее. Представители прокуратуры пояснили, что незначительная разница в возрасте между фигуранткой и потерпевшим не позволила предъявить более строгие обвинения. Следующее судебное слушание назначено на 23 июля 2025 года.
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