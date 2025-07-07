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Президент Боливии: Запад боится конкуренции с БРИКС

Западные страны стремятся избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе.

Луис Арсе заявил, что западные страны намеренно поддерживают Украину в конфликте с РФ.

Западные страны стремятся избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе.

«Запад пытается избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжает делать ставку на Украину в борьбе с Россией», — заявил Арсе. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что западные страны намеренно поддерживают Киев, так как боятся «распада собственного лагеря».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОгромный потенциал БРИКС, превосходство над «Большой семеркой»: главные заявления Путина на саммите в Бразилии.

БРИКС — международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В 2024 году к организации присоединились новые участники. Боливия ранее неоднократно заявляла о намерении войти в состав этого объединения.

Саммит БРИКС в этом году проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию ситуации на Украине приведут к мирному соглашению, передает «Ридус».