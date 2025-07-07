Президент Боливии: Запад боится конкуренции с БРИКС

Саммит БРИКС в этом году проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию ситуации на Украине приведут к мирному соглашению, передает «Ридус».