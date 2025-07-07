В Пулково ограничили проход в терминал, пускают только пассажиров с билетам

Пресс-служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге предупредила пассажиров о возможных временных ограничениях доступа в залы ожидания перед вылетом. Соответствующее уведомление было размещено в Telegram-канале воздушной гавани.
Так, вечером 6 июля в аэропорту северной столицы, вход разрешен исключительно лицам, имеющим действительные авиабилеты.
«Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам», — следует из сообщения.
Администрация аэропорта призвала пассажиров с отмененными рейсами, лиц, отказавшихся от перелета, а также встречающих и провожающих покинуть территорию терминала в связи с ограниченной вместимостью залов ожидания.
Пассажирам с ночными рейсами также рекомендовали внимательно отслеживать изменения в расписании и воздержаться от преждевременного прибытия в терминал. Данная мера позволит избежать скопления людей в условиях ограниченной пропускной способности залов ожидания.
Кроме этого, администрация аэропорта также попросила пассажиров, ожидающих вылета в терминале, передавать информацию о временных ограничениях своим встречающим по телефону, поскольку в здании временно отсутствует мобильный интернет.
Позднее массовая задержка авиарейсов в петербургском аэропорту Пулково спровоцировала коллапс на двое суток.
Так, к вечеру субботы количество отмененных рейсов — прибывающих и вылетающих — достигло 90 единиц. Параллельно зафиксированы значительные задержки — 37 воздушных судов находятся в ожидании вылета свыше двух часов.
Сообщалось, что Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию для граждан по вопросам защиты их прав при задержках, отменах и изменениях расписания авиаперелетов.
Ранее в воздушной гавани Санкт-Петербурга трижды вводился временный режим ограничений на выполнение авиарейсов. Данные меры были приняты в связи с усилением мер безопасности из-за атак беспилотников на Ленинградскую область.
Напомним, что вечером 6 июля в Пулково были введены ограничительные меры на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов.
При этом в ночь на 7 июля представители Росавиации сообщили, что введенные ранее временные ограничения на прием и отправку авиарейсов были сняты.