Красноярские таможенники предотвратили незаконный вывод 88 млн рублей за границу

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Расследование продолжается с участием правоохранительных органов.