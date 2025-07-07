Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские таможенники предотвратили незаконный вывод 88 млн рублей за границу

Красноярская таможня остановила крупную схему вывода денежных средств за пределы страны.

Источник: Агентство «Москва»

В ходе проверки было установлено, что 37-летний директор местной компании перевел 88 млн рублей на счет иностранной фирмы по фиктивному контракту.

По информации таможенников, подозреваемый оформил поддельный договор на строительные услуги с зарубежной организацией, хотя никаких работ не проводилось. Документы были созданы исключительно для осуществления незаконного перевода средств.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Расследование продолжается с участием правоохранительных органов.