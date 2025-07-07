Красноярские таможенники предотвратили незаконный вывод 88 млн рублей за границу

В ходе проверки было установлено, что 37-летний директор местной компании перевел 88 млн рублей на счет иностранной фирмы по фиктивному контракту.
По информации таможенников, подозреваемый оформил поддельный договор на строительные услуги с зарубежной организацией, хотя никаких работ не проводилось. Документы были созданы исключительно для осуществления незаконного перевода средств.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Расследование продолжается с участием правоохранительных органов.