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На Украине начался хаос после приостановки военной помощи

На Украине усилился политический кризис после приостановки военной помощи со стороны Запада — это привело к росту хаоса в управлении страной. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на собственные источники.

На Западе считают, что внутриполитический хаос способен разрушить Украину гораздо быстрее, чем конфликт с РФ.

На Украине усилился политический кризис после приостановки военной помощи со стороны Запада — это привело к росту хаоса в управлении страной. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, сокращение поставок оружия и угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки Украины обострили внутренние противоречия в руководстве. «Внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы могут разрушить Украину изнутри гораздо быстрее, чем военные неудачи», — говорится в материале The Economist.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВнутренние разногласия в Белом доме: что значит приостановка поставок вооружения Украине со стороны США.

Кроме того, в последнее время стали появляться слухи о возможных кадровых перестановках, в том числе о назначении нового премьер-министра и неудачной попытке смещения главы разведки Кирилла Буданова (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Так, по данным издания, заместитель премьер-министра Алексей Чернышов обвиняется в коррупции. Также стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак практически полностью контролирует поток информации к президенту Украины Владимиру Зеленскому и продолжает заменять нежелательных персон на своих сторонников.

США 3 июля полностью прекратили поставку вооружений ВСУ. Это стало ударом для Украины, однако в Пентагоне это назвали временными мерами. При этом США продолжают делиться с ВСУ разведданными.

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