На Украине начался хаос после приостановки военной помощи

Кроме того, в последнее время стали появляться слухи о возможных кадровых перестановках, в том числе о назначении нового премьер-министра и неудачной попытке смещения главы разведки Кирилла Буданова (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Так, по данным издания, заместитель премьер-министра Алексей Чернышов обвиняется в коррупции. Также стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак практически полностью контролирует поток информации к президенту Украины Владимиру Зеленскому и продолжает заменять нежелательных персон на своих сторонников.