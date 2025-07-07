Baza: в Сергиево-Посадском округе слышны взрывы после атаки БПЛА

Это не первый подобный инцидент в Сергиево-Посадском округе: 4 июля район уже подвергался атаке беспилотников, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, пострадал один человек и наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением. Тогда власти также сообщали о работе системы ПВО и призывали жителей соблюдать меры безопасности. Подробнее о том, чем известен этот город — в материале URA.RU.