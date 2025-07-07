Более 1,5 тысячи пассажиров ожидают вылета в аэропорту Хабаровска 7 июля

Среди задержанных рейсов — направления на Аян, Чумикан, Охотск, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын, а также в крупные города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Благовещенск. По большинству маршрутов ожидается корректировка времени вылета. Так, например, рейс SU5807 в Москву планируется отправить в 11:30, а FV2477 в Благовещенск — в 15:40.