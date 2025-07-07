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Более 1,5 тысячи пассажиров ожидают вылета в аэропорту Хабаровска 7 июля

Среди задержанных рейсов — направления на Аян, Чумикан, Охотск, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын, а также в крупные города России.

Источник: Аргументы и факты

Более 1,5 тысячи пассажиров остаются в ожидании вылета в международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского. Причиной отклонений в расписании стали как метеоусловия в пунктах назначения, так и временные ограничения на использование воздушного пространства в отдельных регионах страны, сообщили в Telegram-канале воздушной гавани.

Среди задержанных рейсов — направления на Аян, Чумикан, Охотск, Николаевск-на-Амуре и Чегдомын, а также в крупные города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Благовещенск. По большинству маршрутов ожидается корректировка времени вылета. Так, например, рейс SU5807 в Москву планируется отправить в 11:30, а FV2477 в Благовещенск — в 15:40.

Отмечается, что ряд рейсов перенесен из-за позднего прибытия воздушных судов, а другие — из-за погодных условий в аэропортах назначения. Некоторые рейсы отправляются с существенным отклонением от графика. С актуальной информацией можно ознакомиться на онлайн-табло аэропорта.

Ситуация находится на контроле Хабаровской транспортной прокуратуры, а также Минтранса России и Росавиации. Надзорные органы следят за соблюдением прав пассажиров и обязательным предоставлением услуг в случае задержек.