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Трамп пригрозил поднять торговые тарифы за поддержку БРИКС

Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительными 10% торговыми тарифами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп пообещал дополнительные пошлины в 10% союзникам БРИКС.

Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительными 10% торговыми тарифами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Исключений из этой политики не будет», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОгромный потенциал БРИКС, превосходство над «Большой семеркой»: главные заявления Путина на саммите в Бразилии.

БРИКС — международная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. В 2024 году к объединению присоединились новые участники.

В этом году саммит БРИКС проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. Участие президента России Владимира Путина в этот раз состоялось в режиме видеоконференции. По итогам встречи российский лидер отметил, что сотрудничество между странами-участницами расширяется. По его словам, на долю БРИКС приходится около 40% мировой экономики, а инициативы объединения получают поддержку со стороны большинства стран Глобального Юга и Востока.

Кроме того, участники обсудили ситуацию на Украине и выразили надежду, что текущие усилия приведут к мирному соглашению. В частности, президент Боливии Луис Арсе заявил, что западные страны стремятся избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

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