Трамп пригрозил поднять торговые тарифы за поддержку БРИКС

В этом году саммит БРИКС проходит 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. Участие президента России Владимира Путина в этот раз состоялось в режиме видеоконференции. По итогам встречи российский лидер отметил, что сотрудничество между странами-участницами расширяется. По его словам, на долю БРИКС приходится около 40% мировой экономики, а инициативы объединения получают поддержку со стороны большинства стран Глобального Юга и Востока.